سيد عبد الحفيظ يوضح حقيقة رفضه تخفيض راتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الشريف:

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، ما تردد حول رفضه تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية في ظل الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها الأندية بسبب توقف النشاط لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لم يرفض تخفيض راتبه، لافتًا إلى أن الحديث عن الأمر الهدف منه شخصي بحت، على حد وصفه.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "الحديث عن رفضي تخفيض راتبي -عيب-، والهدف منه أغراض شخصية فقط، فلم يحدث عبر تاريخ النادي الأهلي أن اعترض مدير الكرة في النادي على تخفيض راتبه.

وأكمل: "لا يوجد شخص يكون ند للنادي الأهلي، سواء في الجهاز الفني أو أي لاعب أو حتى مدير كرة في النادي".

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وأوضح: "ما أتحدث عنه هو سر نجاح النادي الأهلي على مدار تاريخه، ولذلك فالحديث عن الأمر غير منطقي نهائيًا".

وعن ما تردد حول وجود تجميد للاعب أحمد فتحي بعد إعلان انتقاله إلى صفوف بيراميدز بمجرد انتهاء الموسم الجاري، فقال عبد الحفيظ: "لا نية لذلك نهائيًا، علاقتنا التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على أساس الاحترام فقط".

وأضاف: "لم يكن من المنطقي بدء المفاوضات مع الرباعي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري مبكرًا في ظل وجود مدير فني جديد ومباريات هامة في دوري أبطال أفريقيا وقتها".

واختتم: "حسام عاشور هو قائد الأهلي حتى الآن، ومحمد الشناوي سيكون القائد بعد رحيله، شارة القيادة تمنح بالأقدمية، فبعد الشناوي يتواجد أيمن أشرف ثم سعد سمير".