النقاز يوضح تفاصيل أزمته مع الزمالك.. ورسالة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حمدي النقاز، لاعب الزمالك الأسبق، أنه لا يريد الحديث عن قضيته مع النادي الأبيض، مؤكدا أنه يرحب بالعودة إلى مصر والانتقال إلى الأهلي إذا تقدم له النادي الأحمر بعرض رسمي من أجل ضمه.

وأعلن أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر حكمًا بشكل رسمي ضد نادي الزمالك ولصالح اللاعب التونسي.

وقال النقاز، في تصريحات هاتفية لـ"أون تايم سبورتس 1": "لا أريد الحديث عن هذا الأمر، المحامي أنيس بن ميم يتولى تلك المهمة للعمل عليها، وأشكره على مجهوداته في القضية".

وأضاف: "قضيت عامين في نادي الزمالك وطوال فترة تواجدي منذ اليوم حتى اليوم الأخير لم أفتعل أي مشكلة مع جماهير الزمالك، مشكلتي مع إدارة الزمالك وإن شاء الله نتوصل إلى حل".

وتابع: "أجد كل الاحترام من الجميع في مصر، لكن عدم حصولي على المستحقات وراء الأزمة، حيث لم أحصل على حقي خلال 4 أشهر، لا أتبع أسلوب العناد و لم أفتعل أي أزمة".

Advertisements

وأكمل: "أركز في الوقت الحالي مع فريقي الجديد، وأتمنى العودة لممارسة الكرة قريبا".

ونفى اللاعب تلقيه أي عرض لضمه قائلا: "ينتهي عقدي مع فريقي في الصيف المقبل، ولا توجد اتصالات أو عروض رسمية من الأهلي أو النجم أو الترجي، يتردد فقط أن هناك أندية ترغب في ضمي، وربنا يسهل".

وعاد اللاعب الدولي التونسي ليؤكد إمكانية اللعب لصفوف الأهلي قائلا: "أي لاعب له الشرف في اللعب للنادي الأهلي، أنا لاعب محترف وأرحب بأي عرض من أي ناد كبير".

وأتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته بالحديث عن إمكانية عودته للقلعة البيضاء حل التوصل لحل ودي قائلا: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر، لو كانت هناك مصالحة كانت ستحدث من البداية، لكن النادي أغلق ذلك الأمر نهائيا ولم أتواصل مع أي مسؤول في النادي، لدي أصدقاء مثل طارق حامد ومحمود علاء وأرحب بالعودة إلى مصر إذا وصلني عرض مناسب".

وكان النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد قبل عدة أشهر ماضية قبل أن يرحل إلى نادي سودوفا ماريامبوله الليتواني ببطاقة دولية مؤقتة.

يذكر أن الزمالك قدم شكوى ضد النقاز بسبب فسخ للتعاقد لدى فيفا، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب بشكواه ضد القلعة البيضاء أن الفسخ جاء بسبب عدم حصوله على مستحقات مالية متأخرة.