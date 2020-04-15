سيد عبد الحيظ يوضح موقف الأهلي من تخفيض العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ،مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تخفيض عقود اللاعبين بات أمرا حتميا في ظل الأزمة التي تعيشها الأندية وليس في مصر فقط ولكن على المستوى العالمي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج نامبر وان على قناة النهار:" مجلس الإدارة طلب تصور للمرحلة المقبلة بشأن عقود اللاعبين وعقدت جلسة مع كبار لاعبي الفريق لابلاغهم بالوضع الحالي حتى لا يتفاجأ أحد في حال اتخاذ قرار بتخفيض عقودهم.

وأوضح، أن تخفيض عقود اللاعبين امر حتمى بسب توقف النشاط الرياضي والأزمة المالية التي تعاني منها جميع الأندية والتي ربما تصل إلى إفلاس البعض.

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وعن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري أشار عبد الحفيظ إلى أن هذا القرار سيكون خاطيء، كون اللاعبين الأجانب كانوا سبب رئيسي في مستوى الأهلي والزمالك وارتفاع المنافس مؤخرا وحصد البطولات.

وأشار إلى أن تقليص عدد الأجانب أمر غير مفهوم، وفي حال تنفيذه سيتسبب في ارتفاع اسعار اللاعبين المصريين.

وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشدد على ضرورة منح اللاعب الأجنبي جميع مستحقاته، فلا يجوز مطالبة أي لاعب أجنبي بالمغادرة وترك جزء من مستحقاته بسبب الأزمة المالية الحالية.

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته:" بدلا من تقليص عدد الأجانب يجب السماح بزيادة العدد كما يحدث في تونس وبعض الدول العربية، وهذا لا يؤثر على المنتخب كما يروج البعض، والدليل وصول المنتخب السعودي لكأس العالم".