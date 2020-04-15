أيمن يونس: لا أنصح الزمالك بالتعاقد مع صالح جمعة

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق بعض الرسائل الهامة فيما يتعلق بأوضاع اللاعبين والأندية المصرية في الوضع الحالي. وقال يونس في إجاباته على برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2"، خلال فقرة السبور "لا أنصح الزمالك بالتعاقد مع صالح جمعة". فقرة السبور "لا أنصح الزمالك بالتعاقد مع صالح جمعة". وتابع "احتراف مصطفى محمد في الموسم المقبل سيكون مهم للغاية لما يمتلكه من قدرات عالية". Advertisements وأكمل "عدم ذهاب الزمالك لمباراة القمة ببطولة الدوري لا اتفق معهم فيه". وأضاف "شعبية الزمالك في افريقيا هعي الأكبر، وأغلى لاعب في مصر يستحق 10 ملايين جنيها". وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يتفوق على فايلر بسبب جودة اللاعبين بين صفوف الفريق".

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