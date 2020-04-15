أيمن يونس: تعرضت لإصابات بالجملة خلال مشواري مع الزمالك



أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أنه من اللاعبين الذين نزفوا دماء من أجل الزمالك خلال مشواره الكروي.

وقال يونس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، "تعرضت لإصابات بالجملة خلال مشواري مع الزمالك وذات مرة أجريت عملية جراحية يوم الأحد بعد

تعرضي لكسر في الجمجمة ولم استفق إلا بعدها بيومين".

وتابع "عودتي للعمل الإداري أمر وارد في السنوات المقبلة ومع اختيار المكان والتوقيت المناسب".

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وواصل "تغيير اللوائح من جانب الاتحاد الافريقي في قضية نادي القرن

كان أمر غير طبيعي وطبيعي أن يكون الفائز بدوري الأبطال رصيده أكبر من باقي البطولات ومن غير الطبيعي التساوي".

وأضاف "أحمد فتحي وانتقاله إلى بيراميدز الأمر متعلق بالنظرة الاحترافية، ولو كنت محترف سنتظر للأمر أنه عادي لكن إذا كنت محترف ستعيب على فتحي ما فعله".

وواصل "حسام عاشور كان يستحق البقاء مع الأهلي لموسم آخر".