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مرتضى منصور: رفضنا عودة النقاز.. وحق شيكابالا مش هيروح

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حمدي النقاز لاعب الفريق الأول السابق لكرة القدم أنهم لم يصلهم أي شيء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بقضيته مع النادي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "لم يصلنا أي شيء في تلك القضية حتى الآن". وتابع "حمدي النقاز تحدث مع

فرجاني ساسي وقبل الأقدام من أجل العودة إلى الزمالك لكننا رفضنا بشكل نهائي".

وأضاف "عمرو الجنايني قبل رأس وليد سليمان مثلما ذكر لانه تعرض للضرب فلماذا لم يقبل رأس شيكابالا بسبب ما تعرض له من هتافات من جماهير الأهلي في تلك

المواجهة".

وواصل "هناك قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليًا قومنا برفعها بسبب ما تعرض له شيكابالا من هتافات عنصرية ولن نترك حق أي لاعب عندنا".

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وتابع "كيف يتحدث الاتحاد المصري لكرة القدم عن لوائح الموسم المقبل ونحن لا تعرف متى سينتهي الموسم الحالي من الأساس".

وأضاف "هناك ما يقرب من 14 نادي لن يكملوا الدوري حال عدم وضوح الرؤية في الأيام المقبلة من جانب اللجنة المؤقتة".

 

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