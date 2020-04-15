حمدي النقاز: صفحة الزمالك انطوت.. والقادم أفضل

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، أن صفحة القلعة البيضاء انتهت بالنسبة له بعدما فسخ عقده من طرف واحد لعدم صرفمستحقاته.
قال النقاز في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد:"إنه يسعى للانتقال إلى ناد كبير خلال الفترة المقبلة واستكمال مشواره الكروي".
وتابع أنه ليس لديه وكيل لاعبين وإنما محامي يتولى إدارة أموره، موضحًا أن هناك تنسيق دائم بينهما في العمل.
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