سيد عبد الحفيظ: لن نتخلى عن مؤمن زكريا.. وتحدثنا معه لإزالة كل العقبات

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي لن يتخلى عن مؤمن زكريا.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد : "عيشنا مع مؤمن زكريا أيام جميلة وأوقات هامة، عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا وكل ما يشغلنا هو سلامة اللاعب قبل أي شئ".

وأكمل: "ملف مؤمن زكريا ليس به عقبات وتحدثنا مع اللاعب في كل ما يخص أزمته لإزالة كل العقبات ولن نتخلى عنه".

وأتم : "لا يوجد فرق بين لاعب كبير وصغير، النادي لن يترك أي لاعب".