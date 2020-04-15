سيد عبد الحفيظ ينتقد قرار تقليص الأجانب في الدوري الجديد

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري الموسم المقبل. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أتعجب ممن يقول إن هذا القرار هدفه منح فرصة أكبر للاعب المصري، على أي أساس يتردد هذا الكلام ؟، ولماذا لا يحدث في الدوريات الأوروبية؟!".

وتابع، أن هذا القرار يحتاج دراسة لأنه من غير المنطقي أن يتعاقد ناد مع لاعب بمقابل مادي كبير ثم يفسخ عقده بعد موسم واحد فقط. حتحوت على قناة صدى البلد: "أتعجب ممن يقول إن هذا القرار هدفه منح فرصة أكبر للاعب المصري، على أي أساس يتردد هذا الكلام ؟، ولماذا لا يحدث في الدوريات الأوروبية؟!".وتابع، أن هذا القرار يحتاج دراسة لأنه من غير المنطقي أن يتعاقد ناد مع لاعب بمقابل مادي كبير ثم يفسخ عقده بعد موسم واحد فقط.

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