بعد استفتاء الإمارات اليوم.. رواد تويتر يشيدون بإسماعيل مطر

نشر حساب صحيفة "الإمارات اليوم" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استطلاع رأي عن أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية بين خليل غانم وعدنان الطلياني وإسماعيل مطر، وتفوق الأخير بنسبة 54% حتى الآن وأصبح ضمن الأكثر تداولًا على الموقع في السعودية ودول الخليج.

فحساب قناة أبو ظبي كتب "إسماعيل مطر.. أيقونة في النادي والمنتخب قائد داخل الملعب وخارجه، الملعب بوجوده يختلف كلياً عنه في غيابه".

خليفة دون "كما فعل الاتحاد الدولي (فيفا)

محمود محمد دون "أعظم من ارتدى تيشرت الوحدة في الامارات، صاحب المهارات الخارقة و التمريرات الساحرة أنه إسماعيل مطر يا سادة الخلوق صاحب البشرة السمراء، ومن يخفى عليه هذا الجوهرة".

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مشجع للهلال كتب "اسماعيل مطر، اسماعيل هلالي وهلالي صميم"، كتب ريان " اسماعيل مطر ايام لما كان يلعب مع المنتخب وكان يمثل المنتخب الاماراتي خير تمثيل و الصراحه مبدع ولعيب ولا يقارن مع احترامي للجميع المشاركين".

حساب باسم الزعيم العالمي كتب "الي فاهم كوره يعرف ان عدنان الطلياني هو اسطورة الامارات مع احترامي وحبي لـ اسماعيل مطر لاعب لايختلف عليه اثنان".

كما نشر نواف الآسيوي فيديو وكتب عليه "هدف إسماعيل مطر القاتل والحاسم في مرمى المنتخب السعودي بنصف نهائي خليجي 18 ، ليتأهل من خلاله المنتخب الإماراتي للنهائي ويتوجّ بلقب البطولة".