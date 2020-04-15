أحمد صالح: ضبطنا أنا والقباني لاعب بالزمالك يشرب سجائر

قال أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، إنه قام بضبط أحد لاعبي نادي الزمالك خلال معسكر لهم في الإسماعيلية، يقوم بشرب السجائر.

وتابع صالح في تصريحات عبر

برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "كنا في معسكر للزمالك في الإسماعيلية، وهناك شخص قالي أنا والقباني أن لاعب في الزمالك سيأتي له الغرفة من أجل شرب السجائر".

وأكد: "ضبطنا اللاعب في الغرقة يشرب سجائر ولكنه رفض فتح باب الغرفة، وبمجرد دخولي أنا والقباني الغرفة، هرب هذا اللاعب داخل الدولاب في موقف كوميدي".