قال حمدي النقاز لاعب منتخب تونس والزمالك السابق، ان يتوجه بالشكر لمحاميه أنيس بن ميم بسبب مجهوداته في القضية، بعدما حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" لصالح اللاعب التونسي ضد الزمالك، وسلامة فسخه لتعاقده.
وأضاف حمدي النقاز في تصريحات لـ ملعب ONTIME معشوبير :أشكر أنيس بن ميم بسبب مجهوداته في قضيتي ضد الزمالك، أركز مع فريقي الجديد ولا توجد أي مشكلة لي مع جماهير الزمالك، أنا لم أتسبب في أزمة طوال تواجدي في الزمالك".
وتابع:" عدم حصولي على مستحقاتي وراء الأزمة مع الزمالك، أرحب بالأنتقال للأهلي في حال تلقي عرضا رسميا ، لكن لا توجد أي مفاوضات حقيقية مع الأهلي أو الترجي، ولم أطلب مطلقا العودة للزمالك ".
وواصل: "اللعب في صفوف الأهلي شرف لأي لاعب، و كنت افضل حل أزمتي مع الزمالك بالتصالح لكن النادي لم يساعدني، أتمنى العودة لممارسة كرة القدم قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر النقاز: لا توجد خلافات بيني وبين جماهير الزمالك.. واللعب للأهلي شرف لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.