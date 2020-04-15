النقاز: لا توجد خلافات بيني وبين جماهير الزمالك.. واللعب للأهلي شرف لي

قال حمدي النقاز لاعب منتخب تونس والزمالك السابق، ان يتوجه بالشكر لمحاميه أنيس بن ميم بسبب مجهوداته في القضية، بعدما حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" لصالح اللاعب التونسي ضد الزمالك، وسلامة فسخه لتعاقده.

وأضاف حمدي النقاز في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع

شوبير :أشكر أنيس بن ميم بسبب مجهوداته في قضيتي ضد الزمالك، أركز مع فريقي الجديد ولا توجد أي مشكلة لي مع جماهير الزمالك، أنا لم أتسبب في أزمة طوال تواجدي في الزمالك".

وتابع:" عدم حصولي على مستحقاتي وراء الأزمة مع الزمالك، أرحب بالأنتقال للأهلي في حال تلقي عرضا رسميا ، لكن لا توجد أي مفاوضات حقيقية مع الأهلي أو الترجي، ولم أطلب مطلقا العودة للزمالك ".

وواصل: "اللعب في صفوف الأهلي شرف لأي لاعب، و كنت افضل حل أزمتي مع الزمالك بالتصالح لكن النادي لم يساعدني، أتمنى العودة لممارسة كرة القدم قريبا".

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