سيد عبد الحفيظ: فايلر يتابع ملف المعارين بشكل قوي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، يتابع ملف المعارين بشكل قوي الفترة الحالية.
قال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن رينيه فايلر يدرس الموقف بالنسبةللمعارين وينتظر تحديد مصير الدوري حتى يستطيع حسم رأيه في مسألة المعارين.
وواصل أن رينيه فايلر هو صاحب القرار بشأن المعارين سواء باستمرار إعارتهم أو عودتهم للأهلي الفترة المقبلة.
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