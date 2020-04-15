ليفربول هو ثاني أكثر الأندية الإنجليزية فوزاً بلقب الدوري الانجليزي بـ18 بطولة، متأخراً عن مانشستر يونايتد ببطولتين، ويأتي الريدز فى المرتبة الأولي كأكثر نادي انجليزي حصداً للألقاب الأوروبية برصيد 13 لقباً، آخرها عام 2019، وفى سياق هذا التقرير نستعرض معكم سجل بطولات نادي ليفربول الإنجليزي.

يحتفل نادي ليفربول يوم 15 من شهر مارس كل سنة بعيد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1892، ويتخذ من مدينة ليفربول “إقليم الميرسيسايد” مقراً له، ويشتهر الفريق بألوانه الحمراء، لهذا يكنى بلقب “الريدز”، ويستضيف مبارياته على ملعب “انفيلد روود”.

ويرجع أول لقب محلى تُوج به ليفربول الى عام 1892، عندما فاز بكأس دوري لانكشاير “بطولة لأندية كرة القدم بشمال انجلترا”، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1977 عندما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ليفربول لديه واحد من أفضل السجلات في تاريخ كرة القدم، حيث جمع ليفربول عدد إنتصارات في الدوري الدرجة الأولى أكثر من أي نادي إنجليزي آخر، وهو أيضاً ثاني أعلى متوسط المراكز في الفترة ما بين 1900–1999، بمتوسط مركز الدوري 8.7.

وفاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، أكبر بطولة أوروبية على مستوى الأندية ست مرات، وهو أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً لهذا اللقب، ويتخطاه فقط ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي، ويتفوق على نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي برشلونة الاسباني.

إليكم سجل بطولات نادي ليفربول الانجليزي (محلياً)

الدوري الانجليزي “بريميرليج”

فاز ليفربول بلقب البريميرليج 18 مرة أعوام: (1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90).

دوري الدرجة الثانية

فاز ليفربول بدوري الدريجة الثانية 4 مرات أعوام: (1893–94, 1895–96, 1904–05, 1961–62).

دوري لانكشاير

فاز ليفربول بكأس دوري لانكسر مرة واحدة عام: (1892–93).

كأس الاتحاد الانجليزي

فاز ليفربول بكأس الاتحاد الانجليزي 7 مرات أعوام: (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006).

كأس الرابطة الانجليزية

فاز ليفربول بكأس الرابطة الانجليزية 8 مرات أعوام: (1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012).

درع الاتحاد الانجليزي “المعروفه سابقاً بالدرع الخيرية”

فاز ليفربول بدرع الاتحاد الانجليزي 15 مرة أعوام: (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006).

كأس السوبر

فاز ليفربول بكأس السوبر مرة واحدة عام: (1985–86).

إليكم سجل بطولات نادي ليفربول الانجليزي (قارياً)

دوري أبطال أوروبا

فاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات أعوام: (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019).

كأس الاتحاد الأوروبي

فاز ليفربول بكأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات أعوام: (1973, 1976, 2001).

كأس السوبر الأوروبي

فاز ليفربول بكأس السوبر الأوروبي 4 مرات أعوام: (1977, 2001, 2005, 2019).

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