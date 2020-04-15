أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي لاتسيو يستهدف التعاقد مع ممفيس ديباي لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي المُقبل.

فعلي الرغم من اصابة ديباي بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى خلال مواجهة فريقه امام “رين” في ديسمبر الماضي، إلا ان إدارة نادي لاتسيو تضع املاً كبيرًا في استعادة اللاعب مستواه المعهود بعد تعافيه من الإصابة.

اللاعب الدولي الهولندي عاش فترة صعبة في “مانشستر يونايتد” قبل أن ينضم إلى ليون في الميركاتو الشتوي 2017، ونجح اللاعب في تقديم اداءه المُبهر الذي كان عليه في ايندهوفن، ففي موسم 2016/2017 مع الفريق الفرنسي سجل 12 هدفًا في مختلف البطولات، بينما في الموسم الثاني 2017/2018 سجل 22 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، وفي موسم 2018/2019 احرز 12 هدف وصنع 16 آخرين، اما الموسم الحالي فقد سجل 14 هدفًا حتى الآن خلال 18 مباراة فقط.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن ليون مستعد للتخلي عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، ولكن في حال وصول عرضًا لا تقل قيمته عن 50 مليون يورو.

Advertisements

وأضافت الصحيفة، أن إدارة لاتسيو ستتقدم بعرض أقل من السعر المطلوب، حيث يعتقدون ان ديباي لن يوافق على تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، الذي ينتهي في يونيو 2021، وبالتالي سيتم إجبار ليون على الموافقة على العرض بدلاً من خسارته مجانًا في الميركاتو الشتوي 2021، حيث سيحق للاعب التوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه وفقًا لـ”قانون بوسمان“.

لاتسيو يستهدف جناح ليون وهولندا “ممفيس ديباي” بالإضافة إلى لوفرين وجيرو

ويسعى “لوتيتو وتاري” رئيس نادي لاتسيو التكيف مع واقع النادي الجديد لتدعيم تشكيلة سيموني إنزاجي، حيث ينافس يوفنتوس على لقب الدوري الايطالي هذا الموسم، مع اقترابه من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، ان “ديان لوفرين” مدافع فريق ليفربول، وأوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي، بالإضافة إلى ممفيس ديباي، هم على رأس قائمة تعاقدات الفريق في الميركاتو الصيفي المُقبل.