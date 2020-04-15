الامارات | اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة تنقيح اللوائح

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة تنقيح اللوائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تشكيل لجنة تنقيح اللوائح، برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة نائباً للجنة، وعضوية كل من فيصل أحمد الحداد وعائشة الطنيجي وسلطان محمد آل صالح، وهاني علي رفاعي مستشاراً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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