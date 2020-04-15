الامارات | عدنان الطلياني: كل من صعدوا إلى المونديال أساطير

شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان الطلياني: كل من صعدوا إلى المونديال أساطير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم التاريخي لمنتخب الإمارات، المونديالي عدنان الطلياني، إنه «سعيد بالأجواء الرائعة التي خلقها تصويت صحيفة «الإمارات اليوم»، الموجّه للجمهور عمن هو أفضل لاعب في تاريخ كرة الإمارات»، مشيراً إلى أن «كل من صعدوا إلى المونديال هم أساطير لكرة الإمارات»، موضحاً أن «صخرة الدفاع في تاريخ المنتخب، خليل غانم، بمثابة شقيقه الأكبر، وأنه على علاقة متواصلة معه منذ ثمانينات القرن الماضي».

يذكر أن التصويت النهائي لاستفتاء أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الإماراتية انطلق، مساء أول من أمس وينتهي اليوم عند الساعة العاشرة مساءً، ويجمع عدنان الطلياني، وخليل غانم، ونجم نادي الوحدة إسماعيل مطر.

وشهد التصويت، حتى مساء أمس، مشاركة ما يزيد على 50 ألفاً من الجمهور الرياضي، بجانب مدربين وأعضاء مجالس إدارات ونقاد، تجمعوا من أجل الهدف الرئيس للتصويت، وهو «خلك في البيت»، ولدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة ببقاء الناس في منازلهم في الفترة الراهنة، التي تشهد جهداً جماعياً لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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وقال الطلياني لـ«الإمارات اليوم»: «نعيش الآن فترة صعبة، ويبقى الهدف الرئيس منها هو حماية الناس والتخلص من هذا الفيروس، الذي أضرّ بالحياة عموماً، واستعدت قيادتنا بالتأكيد لهذا الوباء بإجراءات مهمة واستباقية، وساعد في ذلك وعي الشعب الإماراتي بأهمية تنفيذ هذه الإجراءات، التي من أهمها عدم الخروج إلا للضرورة، كما يجب أن نتقدم بخالص العزاء للعائلات التي فقدت أفرادها نتيجة الإصابة بهذا الوباء».

وأضاف: «التصويت الرياضي هو حالة تعكس رأي الجمهور، وأعتقد أنه حقق الغرض منه بنسبة كبيرة، في التذكير بنجوم لم يشاهدهم الكثير من الجمهور الحالي، لكن حقيقةً أساطير كرة القدم هم من صعدوا ورفعوا علم الدولة في أكبر محفل في العالم (بطولة كأس العالم)، فكل من صعدوا إلى هذا المحفل العالمي هم أساطير، عملوا يداً بيد لرفع علم الدولة، ونتمنى أن يصل الجيل الحالي إلى المونديال، والأجيال المقبلة أيضاً، فهذا الشرف والإنجاز يجب أن يكونا هدفاً لكل من يرتدي قميص المنتخب».

وعن وجود المدافع الشهير في تاريخ كرة الإمارات ورفيقه، خليل غانم، في الدور النهائي للتصويت، أكد الطلياني سعادته بوجود «شقيقه الأكبر خليل غانم، وتمنى له الفوز في التصويت»، مشيراً إلى أنه «لا فرق بين اللاعبين، وهم على اتصال مستمر».

- «غانم بمثابة شقيقي الأكبر.. والتصويت حقق الغرض منه بالتذكير بنجوم لم يشاهدهم كثير من الجمهور الحالي».