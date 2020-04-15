شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مشتعلة في ريال مدريد بسبب الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ريال مدريد على موعد مع ملف شائك جديد خلال المرحلة المقبلة، بعد التخلص من ملف تقليص الرواتب.

كان ريال مدريد قد قرر تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 20%، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها الأندية؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن الملف الذى يشغل مسؤولى ريال مدريد حاليًا هو عقود رباعى الفريق سيرجيو راموس، وكريم بنزيما، وخاميس رودريجيز، ولوكاس فاسكيز.

ينتهى عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ويسعى اللاعب للتمديد موسمين إضافيين مع زيادة راتبه، بينما اعتاد النادى التجديد لموسم واحد فقط مع اللاعبين الكبار.

ويهدف راموس إلى الاعتزال فى ريال مدريد، حيث أشار فى وقت سابق إلى أنه من الممكن أن يلعب مجانًا بقميص الريال، وذلك بعد ما أثير عن إمكانية انتقاله لنادٍ صينى.

وأوضح التقرير أنه لن يتم النظر فى تجديد عقد كريم بنزيما حاليا، حيث سبق وتم التمديد له منذ فترة قريبة حتى صيف 2022، وحصل على التعديل المناسب فى عقده الجديد.

أما الثنائى خاميس رودريجيز، ولوكاس فاسكيز، فينتهى تعاقدهما نهاية الموسم الموسم المقبل. ويعتبر رودريجيز أقرب الراحلين عن ريال مدريد، بعد خروجه من حسابات زيدان، إذ يمكن تضمينه فى إحدى الصفقات التى يحتاجها الريال. ويحظى فاسكيز بتقدير كبير من زيدان، الذى طالما بقى مدربًا للريال، سيبقى فاسكيز لاعبًا له.

فى سياق آخر، قالت الصحيفة ذاتها إن إدارة نادى توتنهام حددت سعر بيع مهاجم الفريق هارى كين لتفتح الباب أمام الأندية الراغبة فى التعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزى.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد هو أكثر الأندية الأوروبية اهتماما بلاعب سبيرز، حيث يبحث فلورينتيو بيريز، رئيس النادى الملكى، عمن يعوض رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

Advertisements

من جانبها، قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إن السعر المحدد من نادى توتنهام لبيع كين (المقدر بقيمة 227 مليون يورو) باهظ، لكنه سيكون قادرا على إنعاش خزينة النادى بعد مشروع الاستاد والأزمة الاقتصادية التى نتجت عن فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن دانيال ليفى، المدير التنفيذى لنادى توتنهام، يرغب فى جعل هارى كين أغلى لاعب كرة قدم فى العالم.

وانضم كين إلى صفوف توتنهام مطلع موسم 2012 /2013 قادما من ليستر سيتى، وشارك البالغ من العمر 26 عاما فى 278 مباراة فى مختلف البطولات، سجل 181 هدفا وصنع 30 تمريرة ناجحة.