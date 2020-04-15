شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: عبد الحفيظ لو ضامن الاستمرار مع الاهلى هيخفض مرتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، تخفيض راتبه بسبب علمه برحيله فى نهاية الموسم الحالي.

واضاف نجم الزمالك والأهلي السابق فى تصريحات تلفزيونية" : "سيد عبدالحفيظ لا يريد تخفيض عقده بعد علمه بأنه سيرحل عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، وإذا كان يضمن استمراره سيوافق على التخفيض".

وواصل عبد العال : "الكلمة الأولى والأخيرة فى الأهلي والزمالك لمجلس الإدارة، ومدير الكرة ينفذ تعليمات المسؤولين فقط".

و هاجم رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، حسام حسن، بعد تصريحاته الأخيرة ضد القلعة البيضاء. وأكد عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية أن نادي الزمالك كان صاحب نجومية حسام حسن فى عالم التدريب وفتح له بابه بعدما طرده النادي الأهلي، وجماهير الزمالك تحبه أكثر من جماهير الأهلي". وواصل : "حسام حسن لن يدرب النادي الأهلي فى الفترة المقبلة رغم تصريحاته ضد الزمالك". وتابع نجم الزمالك والأهلي السابق، أن القلعة الحمراء لم تحترم تاريخ حسام وإبراهيم حسن على الإطلاق. واستكمل حديثه : "مشكلة جماهير النادي الأهلي أنها تساند قرارات المجلس على مر التاريخ ضد النجوم والأساطير ولا يتذكروا الإنجازات والبطولات". Advertisements واستطرد قائلا : "أعاتب حسام حسن على تصريحاته ضد نادى الزمالك، والتوأم تعرض لظلم كبير من جانب النادى الأهلي".

هاجم رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، حسام حسن، بعد تصريحاته الأخيرة ضد القلعة البيضاء.

وأكد عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية أن نادي الزمالك كان صاحب نجومية حسام حسن فى عالم التدريب وفتح له بابه بعدما طرده النادي الأهلي، وجماهير الزمالك تحبه أكثر من جماهير الأهلي".

وواصل : "حسام حسن لن يدرب النادي الأهلي فى الفترة المقبلة رغم تصريحاته ضد الزمالك".