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شكرا لقرائتكم أحمد صالح: لاعب الزمالك اعترض على التؤام و"خدوهم بالحضن" أول ما شافهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن هناك لاعب كبير ونجم من نجوم نادي الزمالك - رفض ذكر الاسم - اعترض على إنضمام التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك.
واضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزوينة : "كنا نجلس في غرف خلع الملابس بنادي الزمالك وهذا اللاعب اعترض بشدة على إنضمام التوأم إلى نادي ميت عقبة، وبعدها "الزمالك تعاقد مع التوأم بعد تلك الجلسة بأيام قليلة، وأول ما التوأم ظهروا في غرفة خلع الملابس قام هذا اللاعب وخدهم بالحضن"
من جهته قال حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، "تاريخي مع الأهلى مش قليل ولا أعلم حتى الآن سبب عدم إعلان الأهلى حقيقة رحيلنا".
وأضاف حسام، في حواره لبرنامج ملعب On time sport، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير، الأهلى كان الأساس عندى وتركت أوروبا من أجله وعقدى كان بـ40 الف جنيه في الموسم وإدارة الاهلى اتبعت سياسة غريبة في التعامل معى أنا وشقيقى.
وتابع أسطورة مصر، شرف لى تمثيل جميع الأندية لعب وتدريبا وسعيد بلقب اللاعب المصري، مضيفا: تاريخى أنا وإبراهيم مع الأهلى "مش قليل" وكان نفسى أكمل سنة كمان ببلاش، وكنت سأوصل إلى العالمية حال استمراري في الاحتراف، قائلا: مشواري في الاحتراف أوروبيا كان سيكون مشرفا ولو عاد بى الزمن ما اختارت العودة للعب محليا.
وواصل حديثه قائلا، إن الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق السبب الرئيسى فى عودته للمارد الأحمر عقب احترافه بنيوشاتل السويسرى بداية التسعينيات من القرن الماضى.
وواصل، صلاح حسنى كان مديرا للكرة للأهلى آنذاك وحضر إلى سويسرا وتحدث معى أنا وشقيقى إبراهيم، مؤكدا لنا أن الأهلى فى احتياج لنا وأن صالح سليم يريد عودتنا من جديد للمارد الأحمر وهو ما وافقنا عليه على الفور دون النظر لأى شىء آخر.
وكشف العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا، مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين، وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال.
وأكد حسام أن جمهور الأهلي اتظلم فى عدم معرفة حقيقة رحيلنا .
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