شكرا لقرائتكم النقاز: اللعب للأهلي شرف كبير.. والزمالك لم يتواصل معي للتصالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق أن تركيزه على مستواه مع فريقه تاركا مسألة قضية فسخ عقده مع الفريق الأبيض للمحامي الخاص به، مشيرا إلى أن ليس لديه مشكلة مع جماهير الزمالك بل مع إدارة ناديه.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "لم افتعل مشكلة مع الزمالك خلال فترة وجودي بالفريق الأبيض، واستمريت لفترة طويلة لا أحصل على مستحقاتي، لذلك قررت الرحيل، ولم أفتعل مشكلة، وهذه تجربة طيبة مع الزمالك على مدار عامين.

Advertisements

أضاف أنه بنهاية عقده مع سودوفا الليتواني سيدرس العروض المقدمة له، ولا توجد عروض رسمية من الأهلي أو الترجي أو النجم الساحلي في تونس كما يتردد ، ولكن هناك أحاديث كثيرة عن اهتمام الأندية بالتعاقد معه، مشددا على أنه أن أي لاعب يتشرف باللعب للأهلي وأحترم أي نادي كبير ولو هناك عروض رسمية سأرحب بها.

استطرد: لو كان هناك باب مصالحة من الزمالك كان من الأولى أن يكون من البداية ، لم أتصل بأي مسئول بالزمالك، ولدي أصدقاء كثيرين مثل طارق حامد ومحمود علاء، متمنيا لو وصلته عروض جيدة من الدوري المصري.