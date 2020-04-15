شكرا لقرائتكم شوبير: حسين السيد تدرب بالأهلي شهر وتم رفضه.. ويرد بقوة على البطولات المشكوك فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بالتأكيد على أن حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق تدرب لمدة شهر في الأهلي وكان الأولوية بالنسبة له الانضمام للأهلي ولكن مسئولي القلعة الحمراء وجهوا الشكر له لينتقل بعدها للزمالك".

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "حسين السيد كان احتياطي لي في امم افريقيا بتونس والتي حصلت فيها على لقب أفضل حارس مرمى.

ورد على تصريحات حسين السيد بان بطولات الأهلي مشكوك في نزاهتها قائلا: "مش معقولة بطولات الأهلي من عام 1948 وحتى الآن مشكوك فيه ممكن تبقى شاكك في بطولة او مباراة ، احنا في عصر فتنة واحنا حقنا نوضح للناس الحقيقة وكنا نلعب في نادي عظيم مشهور بقيمه ومبادئه مثلما ترى أن الزمالك نادي عظيم، وهذا تاريخ نحن صنعناه ولازم ندافع عنه ونفتخر بنادينا ، الذي يتكلم عنه الجميع على مستوى العالم ".

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أردف: "انت لم توفق في الانضمام للأهلي وهذا عادي، وأذكرك بموضوع قدري عبد العظيم الذي أدار مباراة القمة الشهيرة ، مؤكدا أن المباراة انتهت في الدقيقة 85 وليست الدقيقة الخامسة كما ذكرت، ولكن ما تتحدث عنه في مباراة طرد أيمن عبد العزيز وكان يدير المباراة وقتها حكم فرنسي، وعبد العظيم لم يفتعل أي مشكلة في المباراة وهدفي الأهلي المسجلين لم يكن بهما أي شك، بل اهتدى الزمالك إلى الانسحاب للتغطية على الهزيمة بعد استقبال شباكه الهدف الثاني.

أضاف: "سبب منح قدري عبد العظيم إدارة مباراة القمة آنذاك هو قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالاعتماد على حكام مصريين لادارة القمة ،لاسيما وأن جمال الغندور أدار مباراة الدور الأول وكان من الصعب إدارة مباراة الدور الثاني.