شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : تخفيض الأجانب سيكلف الأهلي ٤ مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري لا يمكن تطبيقه نهائيًا بسبب إلتزام الأندية بعقود مع عدد من اللاعبين.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "حال تخفيض عدد اللاعبين سنضطر إلى دفع جميع مستحقات اللاعبين حال فسخ تعاقدهم وتسريحهم".

وتابع: "الأهلي هيخسر كتير من الممكن أن نخسر 4 مليون دولار بسبب ذلك القرار وأتمنى ان يتم دراسة هذا القرار جيدًا قبل تطبيقه"

وواصل مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي بدأ في تحضير صفقاته للموسم الجديد للاستعداد بشكل جيد.

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وأاستكمل : "اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها فايلر على الواتس آب".