شكرا لقرائتكم أحمد صالح: ضبطت لاعب بيشرب سجاير فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، موقف كوميدي لأحد زملائه في نادي الزمالك خلال معسكر لهم في الإسماعيلية، أثناء تدخينه السجائر.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية : "كنا في معسكر للزمالك في الإسماعيلية، وهناك شخص قالي أنا والقباني أن لاعب في الزمالك سيأتي له الغرفة من أجل شرب السجائر، وضبطنا اللاعب في الغرقة يشرب سجائر ولكنه رفض فتح باب الغرفة، وبمجرد دخولي أنا والقباني الغرفة، هرب هذا اللاعب داخل الدولاب في موقف كوميدي"

Advertisements

وعلق أحمد على رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،بانه لم يقصر في مفاوضاته مع القلعة الحمراء. وواصل صالح : "أحمد فتحي وقع لنادي بيراميدز لأنه نظر إلى مصلحته وهذا لا يعيبه". وأضاف : "حزنت كثيرًا لاستبعادي من لقاء القمة الشهير والذي خسر فيه الزمالك 6/1، مضيفا المشاركة في القمة يكون في تاريخك ولذلك حزنت من عدم المشاركة رغم الهزيمة

" أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن هناك لاعب كبير ونجم من نجوم نادي الزمالك - رفض ذكر الاسم - اعترض على إنضمام التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك. واضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزوينة : "كنا نجلس في غرف خلع الملابس بنادي الزمالك وهذا اللاعب اعترض بشدة على إنضمام التوأم إلى نادي ميت عقبة، وبعدها "الزمالك تعاقد مع التوأم بعد تلك الجلسة بأيام قليلة، وأول ما التوأم ظهروا في غرفة خلع الملابس قام هذا اللاعب وخدهم بالحضن"

وأوضح أحمد فى حديثه قائلا : لا يوجد لاعب في مصر يقدر بـ2 مليون جنيه ولو بيراميدز حصد إفريقيا بتلك المصاريف لا يعتبر إنجاز مضيفا إن الرواتب الذي يتقاضاها لاعبي الدوري المصري وخاصة في الأهلي والزمالك وبيراميدز لا يستحقوها. وواصل : "بيراميدز لو حصد بطولة إفريقيا لن يكون إنجاز في ظل المصاريف الكبيرة الذي يتقاضاها اللاعبين"