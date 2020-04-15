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شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن رحيل احمد فتحي : ربنا يوفقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السويسري فايلر، حدد احتياجاته من اللاعبين في الموسم الجديد ولكن لم نتخذ خطوات التعاقد مع اللاعبين الجدد".
وأضاف فى تصريحات تلفزيوينة : "أحمد فتحي لاعب كبير ومهم وتأثير رحيله هيبان في نهاية الموسم، وأرفض التعليق على ملف توقيع فتحي لنادي بيراميدز ولكن ربنا يوفقه".
وواصل : "أحمد فتحي لاعب كبير وقدم سنوات طويلة داخل النادي الأهلي واتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة"
أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق سابقًا، من أجل الاتفاق على بعض الأمور بشأن علاجه.
وأضاف مدير الكرة في تصريحات تلفزيوينة : "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفير جميعها".
وتحدث عبدالحفيظ عن مصير صالح جمعة، وأشار: "صالح جمعة لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه".
وواصل "فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته في يناير ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن"
أبدي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إستغرابه تمامًا من مقترح اتحاد الكرة المصري بشأن تعليق عدد الأجانب في الفرق المصرية في الموسم المقبل.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيوينية : "كيف يتم تخفيض اللاعبين الأجانب ونحن متعاقدون مع عدد معين وملتزمون بدفع رواتبهم".
وتابع : "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على منح اللاعبين الاجانب جميع مستحقاتهم المالية وسنكون مضطرين لذلك وهذا سيكون إهدار مال عام وهنخسر ملايين الدولارات"
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين.
وأضاف عبدالحفيظ في تصريحاتتلفزيونية : "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي".
وواصل : "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".
وقال : "الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده"
واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على فكرة تقليص عدد المحترفين في الدوري المصري الممتاز بدءاً من الموسم المقبل لأربعة لاعبين فقط مشدداً على أن القرار غير مدروس ولم يطرح رؤية سواء فنية أو اقتصادية على بطولة الدوري الممتاز.
ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.
وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021
وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن يرى المسئولين عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا".
تابع عبد الحفيظ أن القرار سيكبد خزينة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين ملايين كثيرة حال التخلي عن لاعب واحد لأن النادي سيكون مضطراً لكامل قيمة تعاقد اللاعب سواء كانت 4 سنوات أو 5 مثلاً متسائلاً: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبقها وقال إن الأمر مرفوض تماماً لأنه ليس في صالح الكرة المصرية أيضاً كما يشير البعض لمنح اللاعبين الشباب الفرصة.
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