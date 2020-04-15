شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن رحيل احمد فتحي : ربنا يوفقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السويسري فايلر، حدد احتياجاته من اللاعبين في الموسم الجديد ولكن لم نتخذ خطوات التعاقد مع اللاعبين الجدد".

وأضاف فى تصريحات تلفزيوينة : "أحمد فتحي لاعب كبير ومهم وتأثير رحيله هيبان في نهاية الموسم، وأرفض التعليق على ملف توقيع فتحي لنادي بيراميدز ولكن ربنا يوفقه".

وواصل : "أحمد فتحي لاعب كبير وقدم سنوات طويلة داخل النادي الأهلي واتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة"