شكرا لقرائتكم أحمد صالح: فتحي شاف مصلحته ولو بيراميدز خد افريقيا مش انجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يقصر في مفاوضاته مع القلعة الحمراء.
وواصل نجم نادي الزمالك سابقًا في تصريحات تلفزوينة: "أحمد فتحي وقع لنادي بيراميدز لأنه نظر إلى مصلحته وهذا لا يعيبه".
وأضاف : "حزنت كثيرًا لاستبعادي من لقاء القمة الشهير والذي خسر فيه الزمالك 6/1، مضيفا المشاركة في القمة يكون في تاريخك ولذلك حزنت من عدم المشاركة رغم الهزيمة"
أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن هناك لاعب كبير ونجم من نجوم نادي الزمالك - رفض ذكر الاسم - اعترض على إنضمام التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك.
واضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزوينة : "كنا نجلس في غرف خلع الملابس بنادي الزمالك وهذا اللاعب اعترض بشدة على إنضمام التوأم إلى نادي ميت عقبة، وبعدها "الزمالك تعاقد مع التوأم بعد تلك الجلسة بأيام قليلة، وأول ما التوأم ظهروا في غرفة خلع الملابس قام هذا اللاعب وخدهم بالحضن"
وأوضح أحمد فى حديثه قائلا : لا يوجد لاعب في مصر يقدر بـ2 مليون جنيه ولو بيراميدز حصد إفريقيا بتلك المصاريف لا يعتبر إنجاز مضيفا إن الرواتب الذي يتقاضاها لاعبي الدوري المصري وخاصة في الأهلي والزمالك وبيراميدز لا يستحقوها.
وواصل : "بيراميدز لو حصد بطولة إفريقيا لن يكون إنجاز في ظل المصاريف الكبيرة الذي يتقاضاها اللاعبين"
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