شكرا لقرائتكم مبروك يكذب حسين السيد بشأن رفضه المشاركة في مونديال 90 كحارس ثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كذب فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي ومدرب عام منخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 1990، حسين السيد حارس الزمالك السابق بشأن فض الأخير التواجد بقائمة الفراعنة كحارس ثالث.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "كان عندنا مشكلة في الحارس الثالث بصفوف المنتخب، وعرضت ثابت البطل والراحل محمود الجوهري أيدني وكتم الاستقرار على البطل كحارس ثالث.

تابع: "حسين السيد لم يكن في حسابات المنتخب نهائيا والجلسة التي حسمنا فيها مصير الحارس الثالث كانت في نادي هليوبوليس".