شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الرياضيين لم يقدموا دور إيجابي في أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق أن نجوم الرياضة في مصر ليس لهم أي دور إيجابي في ازمة كورونا خلال الفترة الحالية.

وقال أيمن يونس خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية: "لا أفكر في أي شيء يمر به كرة القدم وانما الأمر الحالي الذي يشغل بالي هو كيفية ان تتجاوز البلد في أزمة كورونا.

وقال أيمن يونس أن الأمر مثير للاهتمام فما يقدمه نجوم الرياضة حتى الآن أمر غاية في السلبية لأنه لا يجوز أن يكون موقفهم من القضية الحالية بهذه الصورة.

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وتحدث أين يونس عن بداياته مع الزمالك وكيف تربى منذ أن كان لاعبا في سن الثامنة وحتى اعلن اعتزاله اللعب في كرة القدم.

وقال ان ما يشاهده حاليا من تراشق بين لاعبي الأهلي والزمالك ليس من سمات الكبار التي اكتسبوها في الناديين وهو أمر يحزنه.