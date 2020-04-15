شكرا لقرائتكم أحمد صالح: لاعب الزمالك اعترض على التؤام و"خدوهم بالحضن" أول ما شافهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن هناك لاعب كبير ونجم من نجوم نادي الزمالك - رفض ذكر الاسم - اعترض على إنضمام التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك.

واضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزوينة : "كنا نجلس في غرف خلع الملابس بنادي الزمالك وهذا اللاعب اعترض بشدة على إنضمام التوأم إلى نادي ميت عقبة، وبعدها "الزمالك تعاقد مع التوأم بعد تلك الجلسة بأيام قليلة، وأول ما التوأم ظهروا في غرفة خلع الملابس قام هذا اللاعب وخدهم بالحضن"

من جهته قال حسام حسن، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، "تاريخي مع الأهلى مش قليل ولا أعلم حتى الآن سبب عدم إعلان الأهلى حقيقة رحيلنا".