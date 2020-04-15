شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: انتخابات اتحاد الكرة خارج حساباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولى السابق أن التحكيم يحتاج موهبة، قائلا: "بدأت حياتى فى كرة القدم بنادى مدينة نصر ،عمل والدى فى مجال التحكيم حببنى فى أكمال مسيرتة".

وتابع :التحكيم أصعب من لعب الكرة ، أساس عمل الحكم هو “الموهبة” ، فى حكام بالخبرات وفى حكام بالقرار، وبيتم المقارنة بينهم من خلال العمل.

وأضاف عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء: "لا أرغب فى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وهى خارج حساباتي تماما.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .