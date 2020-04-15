شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: هذا موقف الأهلى من مؤمن زكريا و صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق سابقًا، من أجل الاتفاق على بعض الأمور بشأن علاجه.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات تلفزيوينة : "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفير جميعها".

وتحدث عبدالحفيظ عن مصير صالح جمعة، وأشار: "صالح جمعة لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه".

وواصل "فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته في يناير ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن"

أبدي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إستغرابه تمامًا من مقترح اتحاد الكرة المصري بشأن تعليق عدد الأجانب في الفرق المصرية في الموسم المقبل.