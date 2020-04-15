شكرا لقرائتكم فتحي مبروك: فارس وعبد النبي قادران على تعويض أحمد فتحي بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي أنه تم غلق الاستراحة الخاصة بقطاع الناشئين في القلعة الحمراء، وتعقيمها ومنح أجازات للأجهزة الفنية والإدارية ، وكل اللاعبين أجازات من التدريبات.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "تكلمت مع محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي وعرضت عليه اثنين من لاعبي قطاع الناشئين في مركز الظهير الايمن لتعويض أحمد فتحي وهما أحمد سيد عبد النبي وفارس طارق وهما مميزين جدا وهم مستقبل الأهلي في الظهير الأيمن، مشيرا إلى أن حراسة المرمى على خير ما يرام لوجود مصطفى شوبير وأحمد طارق ومصطفى رمضان وحمزة.

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كشف أنه عقد أكثر من جلسة مع رينيه فايلر للتشاور حول تدعيم الصفوف من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ، مؤكدا أن فايلر على دراية بغالبية الأمور داخل القطاع.

طالب مبروك، حسام عاشور بالاعتزال في الأهلي ولا يرحل لأي مكان آخر، قائلا: "أنا كنت من أول من صعده وكان يلعب معي في مركز الظهير الأيمن في بدايته مع الكرة وهو صاحب تاريخ كبير واعتزاله بالأهلي سيزيد من قيمته لدى الجماهير الحمراء".