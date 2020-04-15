شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ :سنحسم مصير محمد شريف قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر، يتابع جميع اللاعبين المعارين، منذ بداية الموسم، ونتابع الجميع ونحدد الاحتياجات".

وواصل قائلا : "محمد شريف لاعب جيد وكبير وأتمنى عودته ولكن لم نحسمها حتى الىن وسيتم تحديد بيعه أوعودته من خلال تحديد الاحتياجات في الموسم الجديد"

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري لا يمكن تطبيقه نهائيًا بسبب إلتزام الأندية بعقود مع عدد من اللاعبين.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "حال تخفيض عدد اللاعبين سنضطر إلى دفع جميع مستحقات اللاعبين حال فسخ تعاقدهم وتسريحهم". وتابع: "الأهلي هيخسر كتير من الممكن أن نخسر 4 مليون دولار بسبب ذلك القرار وأتمنى ان يتم دراسة هذا القرار جيدًا قبل تطبيقه" وواصل مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي بدأ في تحضير صفقاته للموسم الجديد للاستعداد بشكل جيد. وأاستكمل : "اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها فايلر على الواتس آب". اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على فكرة تقليص عدد المحترفين في الدوري المصري الممتاز بدءاً من الموسم المقبل لأربعة لاعبين فقط مشدداً على أن القرار غير مدروس ولم يطرح رؤية سواء فنية أو اقتصادية على بطولة الدوري الممتاز. ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز. وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021 وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن يرى المسئولين عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا". تابع عبد الحفيظ أن القرار سيكبد خزينة الأندية المتعاقدة مع اللاعبين ملايين كثيرة حال التخلي عن لاعب واحد لأن النادي سيكون مضطراً لكامل قيمة تعاقد اللاعب سواء كانت 4 سنوات أو 5 مثلاً متسائلاً: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبقها وقال إن الأمر مرفوض تماماً لأنه ليس في صالح الكرة المصرية أيضاً كما يشير البعض لمنح اللاعبين الشباب الفرصة. Advertisements

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري لا يمكن تطبيقه نهائيًا بسبب إلتزام الأندية بعقود مع عدد من اللاعبين.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة قائلا : "حال تخفيض عدد اللاعبين سنضطر إلى دفع جميع مستحقات اللاعبين حال فسخ تعاقدهم وتسريحهم".

وتابع: "الأهلي هيخسر كتير من الممكن أن نخسر 4 مليون دولار بسبب ذلك القرار وأتمنى ان يتم دراسة هذا القرار جيدًا قبل تطبيقه"

وواصل مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي بدأ في تحضير صفقاته للموسم الجديد للاستعداد بشكل جيد.

وأاستكمل : "اللاعبون يركزون في الوقت الجاري بالإلتزام في التدريبات المنزلية الذي يقوم بإرسالها فايلر على الواتس آب".