شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: تقنية الـ"Var" في مصر مرت بمرحلتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، أن تقنية الفار في مصر مرت بمرحلتين المرحلة الأولى كانت مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الدولي واحتاجت هذه المرحلة من 6 إلى 8 شهور، والمرحلة الثانية هى مرحلة التطبيق.

وأضاف ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الذى وضعه عمرو الجنايني واللجنة الخماسية لتطبيق التقنية كان ضيقا لأبعد الحدود.

وتابع الحكم الدولي السابق، أن تقنية الفار يتم البحث عن ألية تطبيقها في مصر من فترة كبيرة، موضحا أن جميع الأندية كانت لديها رغبة لتطبيق التقنية في الدوري المصري.

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وقال عبد الرؤوف أن فترة التدريب على التقنية وصلت لـ 38 يوما، وأن لجنة الحكام لم تذهب لمنازلها طوال هذه الفترة حتى تخرج التقنية للنور في أبهى صورة.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .