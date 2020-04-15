شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال : لزمالك سبب نجومية حسام حسن والاهلى طرده ومش هيدربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هاجم رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، حسام حسن، بعد تصريحاته الأخيرة ضد القلعة البيضاء.

وأكد عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية أن نادي الزمالك كان صاحب نجومية حسام حسن فى عالم التدريب وفتح له بابه بعدما طرده النادي الأهلي، وجماهير الزمالك تحبه أكثر من جماهير الأهلي".

وواصل : "حسام حسن لن يدرب النادي الأهلي فى الفترة المقبلة رغم تصريحاته ضد الزمالك".