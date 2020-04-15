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شكرا لقرائتكم محمد صلاح يمازح ديان لوفرين بتعليق ساخر على أحد منشوراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، مناوشاته الطريفة مع صديقه الكرواتي ديان لوفرين، بتعليق ساخر على أحد منشوراته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وقام أحد المعجبين بسؤال لوفرين عن اللحظة الأفضل له في مسيرته مع ليفربول، واختار الكرواتي هدفه في مرمى بوروسيا دورتموند عام 2016، وهي المباراة التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لثلاثة وتأهلهم إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي وقد سجل وقتها لوفرين الهدف الرابع في الوقت الأخير من المباراة.
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وكتب محمد صلاح:"هل تقصد أنها اللحظة الجيدة الوحيدة لك هنا؟" ، وهو التعليق الذي أشعل المنشور الذي نشره لوفرين من خلال تفاعل عدد كبير من مشجعي الريدز معه.
لوفرين في النهاية رد على صلاح وقال "صلاح، ما زلت انتظر لحظتك الكبيرة في ليفربول.".
ومن المعروف أن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة كبيرة، ودائما ما يدخلان في مزاح بشكل دائم سواء خلال التدريبات أو اثناء السفر للمباريات.
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