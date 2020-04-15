شكرا لقرائتكم عمرو وردة: أُفضل محمد صلاح عن رونالدو وميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهاجم المصري عمرو وردة، جناح فريق لاريسا اليوناني، أنه يفضل نجم ليفربول الإنجليزي وزميله في المنتخب الوطني محمد صلاح عن الثنائي العالمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال وردة خلال تصريحات نشرها موقع "جول" العالمي، إنه يفضل محمد صلاح على ميسي ورونالدو حتى وإن لم يكن أفضل منهما على مستوى كرة القدم، ولكنه سيختاره لأنه صديقه.

أضاف: "كريستيانو رونالدو نموذج على الوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال العمل الجاد في التدريبات، وميسي مثال للإمكانيات غير العادية والموهبة الفذة التي تقود لاعب كرة القدم إلى تحقيق الإنجازات".

وواصل: "ولكن في حال تم وضع صلاح في مقارنة معهما فإنني بالطبع سأختاره حتى وإن لم يكن الأفضل، ولكنه صديقي وسأقوم بدعمه".