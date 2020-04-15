شكرا لقرائتكم أيمن يونس: الأهلي لم يتعامل بشكل جيد في ملف عاشور وموضوع احمد فتحي حاجة مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق أن النادي الأهلي لم يتعامل جيداً في ملف حسام عاشور كابتن الفريق وأنه كان يتمنى ان يتم حسم التجديد له بشكل أفضل خاصة وانه أعطى للنادي الكثير.

أضاف أيمن يونس خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية: " موضوع احمد فتحي مختلف نهائياً عن حسام عاشور ففي عالم الاحتراف موقف اللاعب سليم وحقق مصلحته الشخصية لكن في مصر الأمر يختلف ففي الأهلي يرونه أخطأ وفي الزمالك يمنحونه حق الانتقال وخلافه بين كافة الجماهير وفق الأهواء.

تابع أيمن يونس أن الزمالك تعرض للإصابة في الجمجمة خلال مشواره مرتين وهو أمر يحزن زوجته كثيرا التي يفضل دائما عدم الحديث فيه حتى لا يزعجها.

وقال أيمن يونس أن الأمر مثير للاهتمام فما يقدمه نجوم الرياضة حتى الآن أمر غاية في السلبية لأنه لا يجوز أن يكون موقفهم من القضية الحالية بهذه الصورة.

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وتحدث أين يونس عن بداياته مع الزمالك وكيف تربى منذ أن كان لاعبا في سن الثامنة وحتى اعلن اعتزاله اللعب في كرة القدم.

وقال ان ما يشاهده حاليا من تراشق بين لاعبي الأهلي والزمالك ليس من سمات الكبار التي اكتسبوها في الناديين وهو أمر يحزنه.