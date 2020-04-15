شكرا لقرائتكم محامي النقاز : فيفا رفضت قضية الزمالك وأصبح مهدد بمنع الصفقات والهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق أن العقوبات التي أقرها فيفا في قضية فسخ عقد اللاعب مع الزمالك تنص على منح النقاز مستحقاته وتهديد النادي بمنعه من القيد في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية المتأخرة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "فيفا رفض الشكوى المقدمة من الزمالك ضد النقاز وألزمه بدفع تعويض بقيمة مليون و250 ألف دولار، مع ضرورة سدادها خلال 45 يوما من تاريخه، وإلا يصبح مهدد بالمنع من إبرام صفقات لثلاث فترات قيد.

أردف: في حال عدم التزام الزمالك بالعقوبات سيكون نتيجة ذلك هبوطه إلى دوري الدرجة الأدنى ، مشيرا إلى أن العقوبة المالية عبارة عن قيمة 4 شهور مستحقة للاعب بخلاف بعض المستحقات الأخرى وقيمة الغرامة الموقعة على النادي.