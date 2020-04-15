شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلي يرفض قرار تخفيض الأجانب ويعتبره اهدار للمال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الأهلي يرفض تطبيق قرار تقليص عدد للاعبين الأجانب، مشيرا إلى أنه تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وأكد له على أن الأهلي يوجد به 5 لاعبين عقودهم ممتدة وفي حال صدور قرار الزامي سيكون ملزم بدفع مستحقات كل اللاعبين الأجانب طوال مدة التعاقد وهو ما يعتبر اهدار عام.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "عبد الحفيظ أكد لي عن بدأ المفاوضات الجادة مع الللاعبين لتخفيض عقودهم، كما أكد أن الإجراء جاء وفقا لقرار الادارة بما يتماشى مع الظروف الحالية وتفشي فيروس كورونا، شدد على أنه بدأ بنفسه من أجل تطبيق القرار والتزام الجميع به".

شدد على أن عبد الحفيظ مستمر في منصبه بالموسم الجديد كونه من أنجح مدير الكرة بالأهلي حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي دوري في وجوده بمنصبه ويعد واحدا من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي.