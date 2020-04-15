كرونوسلاف: تخفيض الرواتب لا يشغلني والنصر جاهز للعودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

أكد الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني للنصر أن التكاتف وتنفيذ التعليمات هو سبيل الخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وقال في تصريحاته ل«الخليج الرياضي»: إنه يمتلك آمالاً كبيرة في عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك في حال الالتزام بتنفيذ تعليمات السلطات المعنية.

وتحدث كرونوسلاف عن وضعية فريق النصر في الوقت الحالي وتواصله مع اللاعبين، مؤكداً أنه يتواصل بشكل يومي مع اللاعبين ومع بقية أعضاء الجهازين الفني والإداري؛ من أجل متابعة البرامج التدريبية الخاصة باللاعبين، لافتاً إلى أنه خلال أول أسبوعين منذ بداية الأزمة تم إرسال برنامج تدريبي لكل لاعب؛ من أجل تنفيذه، ثم بدأت التدريبات الجماعية عن طريق الفيديو.

وبسؤاله عن رأيه فيما يتعلق بقرارات اتحاد الكرة بشأن تخفيض الرواتب حتى نهاية الأزمة الحالية، قال: «علينا تنفيذ القرارات والتعاون من أجل تجاوز الأزمة، وهو أمر لا أفكر فيه».

وفيما يتعلق برؤيته لمستقبل الدوري، قال: «الأهم الآن هو الخروج من الوضع الحالي والتكاتف للقضاء على فيروس «كورونا» فهذا الأمر أهم من عودة المسابقة».

وبسؤاله عن استعداد فريقه للعودة لدوري الخليج العربي في حال استكمال المنافسة، قال: «النصر جاهز في أي وقت للعودة متى تسمح السلطات بذلك، ونحن قادرون على مواصلة المنافسة في البطولة؛ لأننا نمارس عملنا يومياً بشكل اعتيادي من دون أي تغيرات».

كما أشاد كرونوسلاف بما تقدمه الإمارات من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا»؛ حيث أثبتت كفاءتها في هذا الأمر وأصبحت أحد أهم دول العالم في التقيد بالإجراءات.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة؛ وذلك مع نهاية منافسات الجولة ال19 من دوري الخليج العربي، كما سجل العميد 24 هدفاً فقط هذا الموسم، وتلقت شباكه 19 هدفاً.