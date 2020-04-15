الأندية تباشر تخفيض الرواتب وتطالب بإلغاء الـ 2%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

ترك قرار اتحاد الإمارات لكرة القدم بتخفيض رواتب اللاعبين إلى حدود 40% شهرياً أثراً إيجابياً في أوساط اللعبة،ولدى أندية دوري الخليج العربي التي تأثرت بتوقف النشاط وغياب بعض المداخيل التي كانت تعول عليها شهرياً لدفع المستحقات بشكل دوري.

تدرك الأندية، أن الأزمة اليوم ليست مجرد حدث عابر؛ بل هناك وباء أصاب العالم أجمع على كل المستويات، ومن بينها كرة القدم التي لن تعود بعد كورونا كما كانت قبل هذه الجائحة، فآثار الجائحة بدأ سريعاً يطرق أبواب الأندية العالمية، ليتمدد ليصل إلى البلاد العربية وصولاً إلى داخل مجتمع كرة الإمارات؛ حيث بدأت بعض ملامح التغيير تحصل سريعاً، على الرغم من الغياب التام حول الرؤية المؤكدة لإمكانية عودة النشاط مبكراً.

وكان يعقوب آل علي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتحدث الرسمي، أكد أمس الثلاثاء، أن الورشة التي عقدها الاتحاد مع الأندية شرحت بإسهاب كيفية تطبيق القرار، وأن الأندية أبدت كل تجاوب ورغبة في السير بهذا القرار.

ودخلت الأندية سريعاً في ملف دراسة آلية الخصومات التي ستطبق، وكأن القرار نزل عليها برداً وسلاماً، وشكل الفرصة الأمثل من أجل ترتيب الأوراق المالية وإعادة جدولة المستحقات للاعبين، بعدما توقف النشاط وتقلصت أو حتى غابت بعض العائدات من «بعض» الشركاء التجاريين.

وبدأت أغلبية الأندية لعبة الحسابات والفائدة التي ستعود على خزائنها جراء تقليص حجم الرواتب، وإن كان البعض سيسعى إلى ضمان «كسب ود» اللاعبين عبر السعي للحد قدر الممكن من قيمة الخصومات التي ستطبق.



ملف 2%

Advertisements



وكانت الورشة فرصة لبعض الأندية من أجل إعادة فتح باب الاعتراض على نسبة 2% التي ينالها اتحاد الكرة مقابل قيد عقود اللاعبين، وهي الخطوة التي قام بها اتحاد مروان بن غليطة، وأسهمت في تدعيم خزانة الاتحاد بعائد مالي سنوي يتراوح ما بين 11 و12 مليون درهم سنوياً، يتم استغلالها في تطوير جوانب اللعبة.

وطالبت بعض الأندية بإيقاف تطبيق القرار من أجل مراعاة الوضع المالي للأندية التي قد تتأثر الكثير من عائداتها في الفترة القادمة بسبب توقف النشاط، أو حتى في ظل الضبابيةحول مصير الموسم.وتدرك الأندية أنها قد تجد نفسها مجبرة على دفع المزيد من المستحقات المالية للاعبين «الأجانب» في حال تمديد عمر الموسم حتى أغسطس المقبل، مما سيزيد من كاهل المستحقات المالية التي ستتوجب عليها، إضافة إلى مصير الأجهزة الفنية التي كانت ستحزم أغلبيتها حقائبها بانتهاء مصيرها بانتهاء الموسم الحالي.



الوكلاء



واتفق عدد من وكلاء اللاعبين المعتمدين، أن قرار الاتحاد كان لا بد أن يصدر وأن يتماشى مع الوضع العام السائد على مستوى اللعبة في كل العالم.

وقال نادر المرزوقي: «نحن كوكلاء لابد أن نكون مع كل القرارات التي تصب في صالح اللعبة والأندية، خاصة أن أغلبية المبالغ التي تصرف في الأندية هي جراء الدعم الحكومي، وفي توقيت نرى الجهد الكبير الذي يبذل من قبل الجهات الحكومية من أجل التعامل مع وباء كورونا».

وأضاف المرزوقي: «كنت أتمنى لو كان القرار موحداً سواء بالنسبة إلى اللاعبين المواطنين أو حتى الأجانب، خاصة أننا ندرك أن كل لاعب مواطن لن يقول لا أو يعترض على هذا القرار الذي يصب في خدمة مصلحة الدولة وتقديراً للجهود التي تبذل».

أما ناصر كشواني وكيل اللاعبين، فقد وصف قرار اتحاد اللعبة بالمنطقي والصائب، وكان لابد من السير في هذه الخطوة من أجل تأكيد أن مجتمع الكرة ليس إلا جزءاً داعماً ومتضامناً مع الظروف التي تمر بها الدولة والعالم أجمع.

ويتوقع كشواني، أن تترك جائحة كورونا أثراً كبيراً على مستوى سوق الانتقالات؛ حيث ستغيب الصفقات الكبيرة وستتراجع قيمة الصفقات.

وكشف كشواني، أنه إلى جانب وجود حالة من الجمود في سوق الانتقالات، وبدأت بعض الأندية في التراجع عن اتفاقات «شفهية» سابقة تم التوصل لها مع بعض اللاعبين لتمديد عقودهم أو حتى استقطاب لاعبين جدد؛ حيث بدأنا نلمس تراجعاً واضحاً في قيمة العروض التي ستدفع للاعبين، وهذه ظاهرة لن تكون محلية وحسب؛ بل على مستوى العالم الذي سيشهد تراجعاً في بورصة الصفقات والمبالغ التي تدفع في الميركاتو القادم.