شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يجتمع مجدداً لبحث الأزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعاً آخر في 23 إبريل/‏نيسان الجاري، لمناقشة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على كرة القدم، وكان «يويفا» قد منح الأولوية لمسابقات الدوري والكأس المحلية، عندما اتخذ قرار تأجيل كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» إلى العام المقبل.

كما علق منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك على الأرجح حتى تستكمل المنافسات المحلية.

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