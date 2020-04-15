«فنية المحترفين» تستعرض مشاريع المستقبل وتصورات الموسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية السيناريوهات المحتملة للموسم الحالي على ضوء توقف النشاط الرياضي في الدولة كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وجاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة الفنية والذي انعقد الأحد الماضي إلكترونياً بنظام «الاجتماعات عن بعد».

ترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة، وحضره طارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة، نائب للرئيس، إسماعيل راشد، سبيت خاطر الجنيبي، ناصر عبدالله الحمادي، سليمان حسين البلوشي وطه عزت أعضاء اللجنة، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة ومبخوت الهاجري مقرر اللجنة الفنية.

كما حضر الاجتماع أعضاء فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية من الفنيين وأصحاب الخبرات: عبدالحميد المستكي وعلاء مدكور، وممثلو الإدارة الفنية وإدارة المسابقات باتحاد الكرة.

وسترفع اللجنة الفنية المقترحات المتعلقة بمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية إلى مجلس الإدارة، للاطلاع والاعتماد بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تناول الاجتماع محاور ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية المقرر إقامتها في شهر مايو المقبل والتي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية سنوياً بهدف تطوير مسابقاتها، وستشهد النسخة الرابعة من الورشة مناقشة ستة محاور تشمل مسابقة كأس الخليج العربي، دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، اللاعب المقيم، مشاركة اللاعبين تحت السن في المسابقات، المشاركات الخارجية للأندية المحترفة ومشاركة اللاعبين من الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.