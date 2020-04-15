شكرا لقرائتكم خبر عن فلايني يتعافى من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي شاندونج لونينج الصيني لكرة القدم، خروج لاعبه البلجيكي مروان فلايني من المستشفى، بعد ثلاثة أسابيع من العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيقضي لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق 14 يوماً في الحجر الصحي لمزيد من المراقبة.

ويعد فلايني، اللاعب الوحيد في الدوري السوبر الصيني، ممن أعلنت إصابتهم بفيروس «كوفيد-19».

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