ناصري وتابريز يتألقان في سباق «الماراثون المنزلي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سباق «الماراثون المنزلي» الذي نظمه نادي 5:30 للجري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية، نجاحاً كبيراً بعد مشاركة 751 عداء من 62 جنسية مختلفة من داخل وخارج الدولة، والذي جاء في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. وخلك سليم» وضمن الحملة الوطنية «خلك في البيت» التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل.

وفاز الإيراني مرتظى ناصري بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:24 ساعة، وتلاه الإيطالي فاليريو سكامانيتي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:26 ساعاة، وحل الإيراني عباس كافوسي في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:31 ساعة.

وفي فئة السيدات فازت الإيرانية منى شارباف تابريز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 3:59 ساعة، وجاءت الأيرلندية جيليان كلارك في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:15 ساعات، وحلت الروسية إيرينا باكنوفيتش في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 4:37 ساعات.

وشهد السباق مشاركة متنافسين من الكويت والسعودية، وعُمان، والبحرين، والأردن، عبروا جميعاً عن سعادتهم بالمشاركة في أول سباق من نوعه في العالم الذي امتد لمسافة 42.195 كلم، وتنوعت أعمار المشاركين ما بين 18 سنة إلى 65 عاماً، من الرجال والنساء.

ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى الثلاثة من الرجال والنساء على جوائز عينية من شركة آسيكس، إضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهوا السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة، إضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.