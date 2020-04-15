الذيد يطلق برنامج «صحتكم أغلى»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الذيد برنامجه الذي يحمل اسم «برنامج نادي الذيد للتواصل الاجتماعي» تحت شعار: «صحتكم أغلى»، ومن شأن البرنامج أن يحتوي على العديد من الفقرات المتنوعة التي سيتم بثها على منصات التواصل الاجتماعي للنادي بتنظيم حصص رياضية يقوم بها مدربو النادي؛ لتعريف المجتمع على عدد من التمارين السويدية وآليات ممارسة الرياضة من المنزل علاوة على تقديم معلومات صحية من قبل أخصائيي العلاج الطبيعي للنادي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصال والإعلام والذي جرى تنظيمه عن بُعد برئاسة خليفة بن دلموك عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس اللجنة ظهر أمس الثلاثاء وبحضور أعضاء اللجنة ومدير النادي الدكتور حمود العنزي وبمتابعة من سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد.

وتناولت اللجنة بعد مباركة رئيس مجلس إدارة نادي الذيد استخدام التقنيات البصرية الحديثة في تدريب أفراد المجتمع لمن يرغب من خلال متابعة حسابات النادي للحصص التدريبية التي سيقوم مدربو النادي بتنفيذها في أولى خطوات النادي لتعزيز جوانب ممارسة الرياضة لدى كافة أفراد المجتمع و من منازلهم.

وسيعمل النادي على تحقيق شعاره «صحتكم أغلى» في تقديم حصص التوعية الصحية من قبل كوادره وكذلك مختص العلاج الطبيعي والنفسي وتقديم جرعات إرشادية؛ للاستفادة من هذه الفترة في برامج تفيد الصحة العامة وتمكن الجميع من ممارسة الرياضة بكل أريحية وسهولة.