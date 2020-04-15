الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات مايو ويونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مفاده تأجيل كافة المباريات في مختلف المسابقات التي يُنظمها الاتحاد القاري والتي كانت مقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين وذلك حتى إشعار آخر.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن فيروس كورونا المستجد ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول فقد ارتأى الاتحاد الآسيوي للمصلحة العامة اتخاذ قرار التأجيل، على أن يتم مراجعة وتقييم الوضع بالكامل مع الجهات المعنية في القارة.

كما يقوم الاتحاد الآسيوي بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.