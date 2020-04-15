اجتماع بارالمبي

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد، واللجنة المنظمة لدورة ألعاب غرب آسيا الثالثة، برئاسة الشيخ محمد بن دعيج رئيس البارالمبية البحرينية اجتماعاً عن طريق «الفيديو كونفرانس»، وتوصل الاجتماع إلى ترحيل النسخة الثالثة من ألعاب غرب آسيا البارالمبية الى شهر فبراير 2022.

وناقش المكتب التنفيذي آخر تطورات الوضع العام في دول المنطقة في ظل توقف النشاط الرياضي على جميع المستويات، كما تم مناقشة استعداد البارالمبية البحرينية لاستضافة النسخة الثالثة وفق الظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، أنه تمت مناقشة كافة الخيارات والاحتمالات واستعدادات اللجنة المنظمة لاستضافة الدورة، ومراعاة عدم تضارب موعد إقامتها مع أي بطولة دولية أخرى.

وأكد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، جاهزية البارالمبية البحرينية من إداريين وفنيين لهذه المهمة من جميع النواحي لاستضافة النسخة، لافتاً إلى أن البحرين باتت في وقتنا الحاضر موطناً لتنظيم العديد من البطولات في مختلف الألعاب والرياضات،معتبراً ان صحة وسلامة الجميع هي الأهم.