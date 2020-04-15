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نادٍ بيرو في يسرّح لاعبيه لأسباب مالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سرّح ديبورتيفو كوبسول، أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في البيرو، جميع لاعبيه وموظفيه؛ بسبب توقف الدوري نتيجة تفشي فيروس «» المستجد.
أشار النادي في بيان «نعلن بألم كبير، لكن بمسؤولية ولأنه ليس لدينا أي بديل اقتصادي أو منفذ، إنهاء مهمة لاعبينا والفنيين».
ومذ فرضت الحكومة حظراً وطنياً في 16 مارس/ آذار الماضي، توقف رعاة النادي عن تسديد الدفعات المالية، بحسب ما شرح رئيسه فريدي آميس الذي قال في حديث إذاعي «من دون عوائد وفي ظل الشك حول عودة دوري الدرجة الثانية من عدمه، تستحيل المحافظة على تشكيلة من اللاعبين».
وأضاف: إن «الشبان كانوا يشعرون بالحزن للغاية عندما تم إعلان القرار».
وتحدث رئيس الوزراء فيكتور سيبايوس عن إمكانية منع التجمعات العامة حتى نهاية السنة، من بينها المنافسات ، لاحتواء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 216 شخصاً في البلاد من أصل نحو عشرة آلاف إصابة.

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